Тахтамукайский район, Адыгея, 1 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Адыгее после сильных снегопадов началось активное таяние снега. В Тахтамукайском районе затопило талой водой несколько дворов. В усиленный режим переведены службы ЖХК, пытающиеся откачивать воду. Предотвратить угрозу затопления жилых кварталов особенно в поселке Яблоновском поручил глава республики Мурат Кумпилов.

Mchs.gov.ru Паводок

«В микрорайонах, которые находятся в низине, уже образуются участки с большим скоплением воды. Она зашла в несколько дворов. Поручил перебросить в поселок дополнительную технику для откачки воды », — написал глава субъекта РФ на своей странице в соцсети Instagram .

По его словам, для откачки воды используются силы и средства спасательной службы, к работе также привлекли специальную автомобильную водопонижающую станцию.

Однако, комментируя ситуацию в соцсети, жители поселка Яблоновский опровергли усиленную работу властей по предотвращению подтопления.

«Горького затопило. Машина приехала одну бочку выкачали сфотографировались и уехали. Отчитались в инстаграме. Как мы выплываем, никого это не волнует. Такси не заезжают. Скорая помощь тоже не заедет», — сообщила Khagurova_Susanna на официальной странице Тахтамукайского района в Instagram.

«Да что вы выставляете? По Горького пойдите, только лодку не забудьте. Бессовестные, совсем плевать на людей. Фото только для отчетности», — подтвердила Лана.

На странице профиля ей ответили, что для откачки воды необходимо подать заявку в администрацию и указали номер телефона.