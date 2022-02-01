Москва, 1 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. США пытаются ослабить связи между Россией и Бразилией. Об этом 1 февраля заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

США

«Соединённые Штаты действительно проводят сейчас глобальную стратегию, глобальную дипломатию, направленную на изоляцию России. Здесь, действительно, Бразилии, как мы видим, уделяется большое место», — заявил Никонов.

«Ясно, что Россия является ключевым элементом БРИКС. С Индией ничего не получилось, встреча Путина и Моди состоялась, причём состоялась на очень высокой ноте. Сейчас они дальше пытаются внести раскол в БРИКС. Бразилия является ключевой страной Латинской Америки и важным компонентом БРИКС», — указал он.

Ранее газета Folha de S. Paulo со ссылкой на источники в МИД Бразилии сообщила о том, что США оказывают дипломатическое давление на Бразилию, чтобы добиться отмены запланированного на февраль визита президента Жаира Болсонару в Москву.