Стокгольм, , 13:30 — REGNUM 31 января государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в интервью изданию Expressen сообщил радостную и долгожданную новость для всех жителей страны. Главный эпидемиолог рассказал, что Агентство общественного здравоохранения Швеции готовится к отмене всех антикоронавирусных ограничений.

Стокгольм. Швеция

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По словам Тегнелла, в настоящее время правительство Швеции и Агентство общественного здравоохранения ведут переговоры о том, когда COVID-19 более не следует относить к социально опасным заболеваниям.

«Очень скоро, мы активно работаем над этим вопросом», — сказал он газете.

Точной даты пока нет, но Тегнелл намекнул на скорый возврат к привычной жизни: «Речь идет в основном о днях, неделях. Больше времени это занять не должно».

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