Тбилиси, , 13:27 — REGNUM Координационный совет во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили принял решение отменить в стране ограничения для тех, у кого нет ковид-паспорта, которые также называют «зелёными». Об этом 1 февраля сообщил на брифинге глава оперативного штаба совета Георгий Гибрадзе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С учётом быстрых темпов распространения «Омикрона» и слабого протекания заражения вирусом, а также с учетом мировой практики, совет принял решение упразднить обязательство требовать «зелёный» паспорт», — сказал Гибрадзе.

Он добавил, что эти документы продолжат выдавать. Они будут нужны тем, кто хочет выехать за границу.

Напомним, в Грузии ковид-паспорта стали обязательными при входе в общественные заведения с 1 декабря 2021 года. Ранее глава Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что ресторанный бизнес пришёл в упадок из-за карантинных ограничений, действующих в стране.

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