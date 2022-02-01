Каир, , 13:33 — REGNUM Военно-воздушные силы Египта и Франции начали совместные военные учения. Об этом сообщает Al-Ahram.

Истребитель ВВС Египта U.S. Air Force

По данным журналистов, учения «Амон-22» стартовали утром во вторник, 1 января. Отмечается, в учениях принимают участие самолёты с нескольких баз ВВС Египта, расположенных в северных и центральных районах страны.

В программу учений входит несколько теоретических лекций и практических занятий по планированию и управлению совместными воздушными боевыми действиями с целью унификации методов воздушного боя, используемых двумя странами.

«Учения «Амон-22» направлены на достижение максимальной выгоды для всех задействованных сил в обучении и управлении совместными воздушными операциями и максимальном использовании опыта обеих сторон. Учения должны стать отражением возможностей военно-воздушных сил обеих стран и их готовности выполнять поставленные задачи в различных обстоятельствах», — сообщили в минобороны Египта.