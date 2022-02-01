Москва, 1 февраля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Очные контакты президентов России Владимира Путина и Бразилии и Жаира Болсонару находятся в стадии проработки. Об этом сегодня, 1 февраля, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Жаир Болсонару

Он уточнил, что российско-бразильские контакты в стадии подготовки.

«После назначения точной даты, будет сделано официальное сообщение вместе с бразильской стороной», — пояснил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию в первом квартале 2022 года принял глава Бразилии Жаир Болсонару.

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