Стокгольм, , 13:29 — REGNUM В настоящее время более 13% населения Швеции остаются непривитыми от COVID-19, что плохо с точки зрения общественного здравоохранения. Однако государственный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл считает, что на стопроцентный охват населения рассчитывать вовсе не стоит. Об этом он заявил 1 февраля в эфире телеканала SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Последствия этого будут заключаться в том, что нам нужно будет и дальше соблюдать массу ограничений и правил, которые не позволяют жить так, как мы жили до пандемии», — отметил Тегнелл.

По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, существует связь между социально уязвимыми группами населения и низким желанием вакцинироваться, но причины такого нежелания разнятся.

«Есть группы, до которых нам трудно достучаться, независимо от советом медиков, и мы это понимаем. Это может быть что угодно, от курения до алкоголя», — сказал Тегнелл.

Шанс того, что все население Швеции пойдет и закатает рукава, маловероятен.

«Неразумно полагать, что все население вакцинируется. Несколько процентов так и останутся непривитыми, что бы мы ни делали. Так всегда бывает», — заключил госэпидемиолог.

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