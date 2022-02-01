Тирана, , 14:06 — REGNUM Парламент Албании собирается ратифицировать соглашение о создании территориально-административной зоны на границе с сепаратистским Косово, в которой граждане с обеих сторон границы будут получать одинаковые услуги, как будто они граждане одного государства. Об этом 31 января сообщило издание Koha.

Албания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В соответствии с соглашением, подписанным правительствами Албании и Косово 26 ноября 2021 года, пограничная зона свободного передвижения охватит 30 км вглубь территории сторон-подписантов документа. Право пользоваться специальным режимом передвижения получат жители, постоянно проживающие на этой территории.

«Примерно 300 000 жителей извлечет прямую пользу из этого соглашения. Это значит, что они могут свободно выбирать начальные и средние школы, в зависимости от местонахождения образовательных учреждений с обеих сторон границы. Они могут ходить на работу с обеих сторон границы, без необходимости оформления дополнительных документов, разрешений», — заявил по этому поводу министр внутренних дел Албании Бледи Чучу.

Напомним, что в соответствии с международным правом Косово и Метохия — автономный край в составе Сербии. Ранее сепаратистское правительство в Приштине отказалось от участия в инициативе Open Balkan, которая подразумевает создание зоны свободной торговли между Сербией, Албанией и Северной Македонией.