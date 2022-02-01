Вашингтон, 1 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Американский актёр Зак Эфрон рассказал о сложных условиях работы над фильмом «Жажда золота» (Gold). Он опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 1 февраля.

Скриншот с YouTube Зак Эфрон

https://www.instagram.com/tv/CZaDv65BYIl/

Эфрон поделился с поклонниками кадрами процесса создания фильма. «Съемка была жестокой, но мне это понравилось. Мы снимали в самых ужасных условиях, которые я когда-либо видел в своей жизни», — признался актёр. Он также сообщил, что ему пришлось отыгрывать сцену прямо во время песчаной бури.

ИА REGNUM напоминает, что мировая премьера триллера «Жажда золота» состоялась в конце января 2022 года. В России фильм выйдет в прокат 17 февраля.