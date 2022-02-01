Стокгольм, , 13:25 — REGNUM После «эскалации» на границе между Россией и Украиной руководство НАТО мобилизовало свои вооруженные силы, а несколько стран начали поставлять Украине летальное оружие. Однако власти Германии отказались поставлять вооружения западному соседу России и выступили с более сдержанной риторикой. Причиной этому, как рассказал 1 февраля иностранный корреспондент шведского телеканала SVT Кристофер Вендик, является зависимость Берлина от Москвы.

Германия Petra B. Fritz

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

«Германия очень зависит от российского газа, и есть все опасения, что Россия имеет власть над Германией», — отметил Вендик.

Другим фактором нежелания Германии помогать Украине перед возможным «вторжением» России является смена руководства в стране и уход Ангелы Меркель.

«Страны НАТО не смогли до конца оценить позицию нового правительства Германии. Например, новому канцлеру не ясно, что будет с газопроводом между Германией и Россией, по которому начнутся поставки газа», — объяснил журналист.

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».