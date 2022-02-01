Москва, , 13:21 — REGNUM В 2021 году в Москве зарегистрирован 68 791 договор участия в долевом строительстве с привлечением кредитных средств. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба управления Росреестра по столице.

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Это почти на треть, на 28,8%, больше, чем в 2020 году, когда зарегистрировали 53 416 сделок.

При этом в декабре 2021 года с привлечением кредитов зарегистрировали 7152 ипотечных ДДУ — на 27,9% больше, чем в ноябре 2021 года, и на 2,1% больше декабря 2020 года.

Глава управления Игорь Майданов, комментируя итоговую статистику, отметил, что доля кредитных сделок на рынке новостроек составила примерно 48% — как и в 2020 году.

«При этом в количественном выражении число регистраций кредитных договоров увеличилось на 15,3 тысячи ДДУ — годовой прирост почти 30%», — сказал он.