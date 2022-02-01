Москва, , 13:21 — REGNUM Сообщения Госдепа США о том, что Россия передала Вашингтону свою реакцию на полученные от американской стороны предложения по безопасности не подтвердил 1 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, там возникла путаница. Это были другие соображения несколько по другой проблематике. Пока основного ответа Российской Федерации по главной теме, наверное, нынешних дней передано не было», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также представитель Кремля уточнил, что такой ответ России на данный момент еще находится в стадии подготовки.

При этом Песков отметил, что в настоящее время срок ответа российской стороны на предложения США зависит от решения президента РФ Владимира Путина.

«Нет, это когда президент сочтет необходимым. Я пока не могу сказать», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон могут встретиться в обозримом будущем.