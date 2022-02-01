Москва, 1 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Сообщения Госдепа США о том, что Россия передала Вашингтону свою реакцию на полученные от американской стороны предложения по безопасности не подтвердил 1 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, там возникла путаница. Это были другие соображения несколько по другой проблематике. Пока основного ответа Российской Федерации по главной теме, наверное, нынешних дней передано не было», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также представитель Кремля уточнил, что такой ответ России на данный момент еще находится в стадии подготовки.

При этом Песков отметил, что в настоящее время срок ответа российской стороны на предложения США зависит от решения президента РФ Владимира Путина.

«Нет, это когда президент сочтет необходимым. Я пока не могу сказать», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макронмогут встретиться в обозримом будущем.