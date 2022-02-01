Стокгольм, , 13:23 — REGNUM Вариант коронавируса «Омикрон» в настоящее время полностью доминирует в Швеции, что привело к росту числа суточных показателей по заражаемости. Однако несмотря на то, что риск заразится SARS-CoV-2 возрастает, чуть более 13% населения страны до сих пор ни сделали ни одной прививки от COVID-19. 1 февраля журналисты телеканала SVT опубликовали интервью с теми шведами, которые отказываются прививаться.

Вакцина Business.ua

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Так, житель Мальмё Тони Латтингер понимает, почему прививаются пожилые люди и люди из группы риска, но не видит для себя причин делать прививку.

«Риск того, что я заболею тяжело из-за ковида очень мал», — считает молодой человек.

Бюшра Долек, которая тоже решила не прививаться, считает, что люди должны проявлять больше уважения друг к другу, когда речь заходит о том, привиты они или нет.

«У некоторых просто такое решительное мнение на этот счет, что они даже не пытаются понять людей с другой точкой зрения», — говорит девушка.

«Я рассуждаю так: если человек боится тяжело заболеть ковидом, то он, вероятно, все же привился, то есть у него есть защита. Но почему я должна прививаться ради других людей, мне не понятно», — сказала жительница Алингсоса Сесилия Страндевалл.