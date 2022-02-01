Канберра, , 13:21 — REGNUM 1 февраля между бывшим премьер-министром австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян и нынешнем премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном прогремел «гром среди ясного неба». Это произошло после того, как в ходе большой пресс-конференции Моррисона один из журналистов вдруг заявил, что у него есть переписка Береджиклян, в которой она отзывалась о Моррисоне как об «ужасном» человеке. Через несколько часов после пресс-конференции Береджиклян опубликовала свое заявление в интернете, содержание которого изучили журналисты Nine News.

Флаг Австралии

К удивлению многих, Береджиклян просто прокомментировала появившуюся информация. От подтверждений или опровержений факта оскорблений в адрес Морисона она отказалась.

«Я понимаю, что сегодня прозвучали некоторые комментарии, касающиеся меня и премьер-министра … Я не помню, чтобы отсылала такие сообщения … Позвольте мне еще раз заявить о своей решительной поддержке премьер-министра Моррисона и всего, что он делает для нашей страны в эти очень трудные времена … Я также твердо верю, что он лучший человек, который будет руководить нашей страной в ближайшие годы», — написала Береджиклян.

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