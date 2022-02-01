Москва, 1 февраля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будут проводить телефонный разговор 1 февраля, в этот день такой контакт не запланирован. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«На сегодня разговор не запланирован», — сказал представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что в Москве переговоры Путина и Джонсона не анонсировали, но при этом не исключил, что «какие-то сроки будут согласованы». Он пообещал проинформировать журналистов об итогах разговора, если он состоится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон заявил в британском парламенте, что собирался поговорить с Путиным 31 января, но беседа сорвалась, так как премьеру пришлось оправдываться за свои «ковид-вечеринки». Он заверил, что проведет переговоры с Путиным при первой же возможности.

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