Тольятти, Самарская область, , 13:17 — REGNUM Свыше пяти млн рублей взыскано судом с осужденных в пользу администрации г. Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Детский сад Пресс-служба правительства Тверской области

Сообщается, что Ленинский районный суд г. Самары признал виновными в мошенничестве и хищении чужого имущества путем обмана руководителей двух подрядных организаций. Они были приговорены к трем годам и двум годам шести месяцам лишения свободы соответственно в колонии общего режима.

В суде было установлено, что с 25 мая 2017 года по 2 октября 2018 года на основании представленной руководителями двух подрядных организаций недостоверной информации о выполненных работах по строительству здания детского сада №210 «Ладушки», с лицевого счета УФК по Самарской области (департамент финансов администрации г. Тольятти, департамент градостроительной деятельности администрации г. Тольятти) на расчетные счета этих фирм были зачислены в счет оплаты контракта более 13 млн рублей, в том числе свыше пяти млн рублей за фактически не выполненные работы.

Сообщается, что полученными излишками денег руководители подрядных предприятий распорядились по своему усмотрению.

«Гражданский иск заявленный администрацией г. Тольятти на сумму более пяти млн рублей удовлетворен в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области дело о хищении денег вкладчиков передано в суд.