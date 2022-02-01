Ульяновск, , 13:13 — REGNUM В Ульяновске задержали мужчину, которого подозревают в поджоге подъездов трёх многоквартирных домов по улице Автозаводская. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

В совершении преступления подозревают жителя одного из домов, пострадавших из-за пожара.

«Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что в состоянии алкогольного опьянения поджёг мусор во дворе, а затем подъезды в трёх домах», — говорится в сообщении.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества»).

Расследование продолжается. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Известно, что мужчина не имеет судимость.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло 29 января 2022 года в Засвияжском районе Ульяновска: горели подъезды в домах №№ 67, 71 и 77 по улице Автозаводская. Спасатели эвакуировали 20 человек, двум жильцам потребовалась помощь медикам.

Ульяновские власти заявили, что дом № 71 включён в список аварийных, дом № 67 не подлежит восстановлению и решается вопрос о признании его аварийным. Погорельцам планируется оказать адресную помощь за счёт бюджета.

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