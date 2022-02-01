Кызыл, 1 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Среди регионов Енисейской Сибири самое лучшее зрение оказалось у жителей Тувы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, в 2021 году здесь очки или линзы носили лишь 19% мужчин и 35% женщин.

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«В Хакасии очки или линзы надевали 35% мужчин и 48% женщин, в Красноярском крае — 37% мужчин и 53% женщин», — добавили в службе статистики.

В целом по стране очками или контактными линзами пользовались 41% мужчин и 57% женщин. При этом среди мужчин реже всего ими пользуются в Туве, среди женщин — в Чечне. Самое слабое зрение у мужчин в Удмуртии и рязанских женщин.