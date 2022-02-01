Архангельск, , 13:10 — REGNUM К концу 2022 года в Архангельске завершат строительство нового корпуса детской больницы. Процесс стартовал в январе 2021 года, а сейчас в здании уже ведутся внутренние работы, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский на своей странице «Вконтакте».

На стройке Цитата из х/ф «Высота». Реж. Владимир Зархи. 1957. СССР

"Строители трудятся в две смены, а на период тихого часа у пациентов и в ночное время делают перерывы. В корпусе разместятся несколько подразделений с современным оборудованием. В том числе многопрофильный педиатрический стационар, отделение онкогематологии, операционный блок, отделение реанимации и интенсивной терапии. С двумя корпусами новое здание будет соединено переходами. Ввести этот важный объект мы планируем к концу 2022 года. Темпы не сбавляем», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший архангельский чиновник пытался нажиться на строительстве корпуса детской больнице в Архангельске.