Верхнехавский район, Воронежская область, , 13:09 — REGNUM Многодетная мать предстанет перед судом за попытку дачи взятки — за мзду жительница Верхнехавского района Воронежской области надеялась скрыть факта неисполнения родительских обязанностей. Об этом 1 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

В прокуратуре Верхнехавского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы. Согласно материалам дела, в декабре 2021 года при проверке условий проживания малолетних детей в селе Верхняя Хава полицейский выявил факт уклонения женщины от выполнения своих родительских обязанностей. Так, трое детей, трёх, семи и 13 лет, проживали в антисанитарных условиях, в доме без отопления, в жилище отсутствовали даже продукты питания. В результате старшим инспектором по делам несовершеннолетних ОМВД России по Верхнехавскому району составлен материал за совершение административного правонарушения о неисполнении родительских обязанностей. Как полагает следствие, спустя некоторое время, в январе 2022 года, мать детей явилась в отдел полиции и попыталась передать инспектору взятку в размере 12 тысяч рублей. Сотрудник полиции от получения взятки отказалась, а женщина попала ещё и под уголовное дело.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Новоусманский районный суд, санкция статьи предусматривает максимальное наказание до восьми лет лишения.

По данным прокуратурой, по результатам рассмотрения административного материала женщине объявлено предупреждение, она поставлена на профилактический учет.