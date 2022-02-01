Бали, Индонезия, , 13:09 — REGNUM Град обрушился на район Кинтамани, округа Бангли, расположенного на острове Бали, сообщает CNN Indonesia.

Град 38.mchs.gov.ru

Глава отдела чрезвычайных ситуаций и логистики регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Бангли Кетут Агус Сутапа подтвердил, что на район Кинтамани 1 февраля обрушился град.

Сообщений о повреждениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии сделало заявление по ситуации в Мьянме.

Читайте ранее в этом сюжете: Прошел год со дня военного переворота в Мьянме: Индонезия сделала заявление