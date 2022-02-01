Град обрушился на остров Бали
Бали, Индонезия, 1 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Град обрушился на район Кинтамани, округа Бангли, расположенного на острове Бали, сообщает CNN Indonesia.
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Град
Глава отдела чрезвычайных ситуаций и логистики регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Бангли Кетут Агус Сутапа подтвердил, что на район Кинтамани 1 февраля обрушился град.
Сообщений о повреждениях не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии сделало заявление по ситуации в Мьянме.