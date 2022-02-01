Хельсинки, , 13:32 — REGNUM Российское посольство в Финляндии передало главе финского МИД Пекке Хаависто послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова по вопросам безопасности. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ожидаем реакции финской стороны», — сообщили в посольстве РИА Новости.

Лавров ранее рассказал о запросе, который по линии МИД российская сторона подготовила для стран НАТО и ОБСЕ. Москва настоятельно требует разъяснений о том, как власти этих стран намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других, а если не намерены, то почему.

Лавров, как сообщало ИА REGNUM, пояснил, что на основе ответов этих стран будут определены дальнейшие предложения. О них доложат президенту РФ Владимиру Путину.

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