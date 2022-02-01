Москва, 1 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон могут встретиться в обозримом будущем. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Путин и Макрон в форте Брегансон

«Она [встреча Путина и Макрона] может состояться уже в обозримой перспективе», — сказал Песков.

Он пообещал проинформировать СМИ после того, как «окончательно все нюансы будут проработаны».

Отмечается, что возможная встреча двух лидеров может пройти в очном формате.