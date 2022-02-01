Песков подтвердил возможность встречи Путина и Макрона
Москва, 1 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон могут встретиться в обозримом будущем. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Путин и Макрон в форте Брегансон
«Она [встреча Путина и Макрона] может состояться уже в обозримой перспективе», — сказал Песков.
Он пообещал проинформировать СМИ после того, как «окончательно все нюансы будут проработаны».
Отмечается, что возможная встреча двух лидеров может пройти в очном формате.