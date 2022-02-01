Ташкент, 1 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Узбекистане в январе 2022 года товары и услуги в среднем стали дороже на 0,9%. Об этом сообщает Газеты. Уз со ссылкой на госкомстат Узбекистана.

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«В годовом выражении (относительно января 2021 года) повышение цен в потребительском секторе составило 9,8%», — говорится в публикации.

Отмечается, что лидерами по росту цен и тарифов за первый месяц 2022 года стали продовольственные товары, которые в среднем подорожали на 1,3%.

«Непродовольственные товары за этот же период прибавили в цене на 0,5%, платные услуги населению — на 0,7%», — отмечается в публикации.