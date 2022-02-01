Йошкар-Ола, , 13:06 — REGNUM В Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей республики, которые обвиняются по статьям о похищении человека из корыстных побуждений, вымогательстве с применением насилия и угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Похищение Meelimello

По данным следствия, в сентябре 2021 года мужчины в возрасте 23, 30 и 44 лет в одной из деревень Куженерского района решили получить деньги с сожителя бывшей женщины одного из них. К дому женщины они приехали на автомобиле. Применяя насилие, они вывели из дома 53-летнего мужчину и посадили его в машину. Удерживая его, похитители потребовали передать им 100 тыс. рублей. Потерпевший пытался сопротивляться, дважды выпрыгивал на ходу из машины, пытался убежать, но его ловили, били, угрожали убийством. Причем требование денег сопровождалось требованием переоформить право собственности на автомобиль потерпевшего стоимостью около 370 тыс. рублей.

После избиения похищенного палкой и его согласия выполнить все требования мужчину отпустили.

В рамках расследования уголовного дела были проведены выемки документов, пять судебно-медицинских экспертиз, химическая, трассологическая, дактилоскопическая и генетическая экспертизы, а также три судебно-психиатрических экспертизы, допрошены свидетели. Материалы уголовного дела составили четыре тома.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сургуте (ХМАО) местный житель обвиняется в похищении человека, принуждение свидетеля к даче ложных показаний и вымогательстве. В ноябре 2018 года обвиняемый похитил деньги с банковской карты жителя Сургута. Было возбуждено уголовное дело. С целью принуждения основного свидетеля по делу к даче им ложных показаний, в июле 2021 года злоумышленник вывез его в безлюдное место. Там избил его, требуя не являться в суд для дачи показаний, и в добавок потребовал 10 тыс. рублей.

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