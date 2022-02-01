Москва, , 13:04 — REGNUM Власти США будут искать способы помешать Китаю потеснить их на поле высоких технологий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что экономическое противостояние США и Китая продолжится. Но усилится ли оно? Администрация Байдена в адрес Китая высказывалась не настолько резко, как администрация Трампа. Но власти США будут искать пути для введения ограничительных мер, которые бы не позволили Китаю чересчур сильно потеснить американские интересы в мировой экономики. И в первую очередь на поле использования высоких технологий», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, какой фактор может представлять наибольшую угрозу для экономики США.

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