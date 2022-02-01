Москва, , 13:04 — REGNUM Ученица десятого класса одной из школы Москвы пострадала из-за инцидента с перцовым баллончиком, сообщает 1 февраля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Газовый баллончик DENAMAX

По данным агентства, инцидент случился 31 января в здании школы, расположенной на Чечерском проезде. Десятиклассник, уроженец Испании, распылил в классе газовый баллончик. В результате пострадала девочка, ученица его же класса. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах проведена проверка по факту распыления газового баллончика в школе, госпитализировали четырёх детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Четыре школьника в Чувашии пострадали из-за распыления газового баллончика