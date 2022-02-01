Москва, 1 февраля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Ученица десятого класса одной из школы Москвы пострадала из-за инцидента с перцовым баллончиком, сообщает 1 февраля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

DENAMAX Газовый баллончик

По данным агентства, инцидент случился 31 января в здании школы, расположенной на Чечерском проезде. Десятиклассник, уроженец Испании, распылил в классе газовый баллончик. В результате пострадала девочка, ученица его же класса. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах проведена проверка по факту распыления газового баллончика в школе, госпитализировали четырёх детей.