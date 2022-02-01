Москва, , 13:04 — REGNUM Законопроект, расширяющий целевой набор, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») направила на получение официального отзыва в правительство, она также просит в 2022 году определить пилотные регионы для запуска целевого набора в вузы, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Направляю Вам доработанный совместно с Минобрнауки России и Минцифры России проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», — говорится в письме Яровой на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Она также просит ускорить подготовку официального отзыва на законопроект «и обеспечить техническую реализацию предлагаемого подхода, в том числе в пилотном режиме уже в 2022 году».

Ранее Минцифры и Минобрнауки поддержали предложения Яровой по совершенствованию формата целевого обучения по программам высшего и среднего образования и подтвердили свою готовность реализовать их на практике, в том числе, технически для работы единого сервиса целевого набора. В поддержку законопроекта высказались и заявили желание участвовать в реализации предлагаемых принципов также представители вузовских ассоциаций, крупных работодателей.

Сегодня, как отмечают представители вузов, поступить по принципу целевого набора могут лишь единицы из-за закрытости системы, неконкурентности правил.

Законопроектом на базе уже существующей информационной системы итоговой аттестации предлагается создать единую образовательную платформу, на которой публично будут размещены заявки работодателей.

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