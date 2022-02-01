Астрахань, 1 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки были госпитализированы 128 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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1 февраля подтверждено 522 новых случая заражения коронавирусом — на 44 больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 89 тыс. 470 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 80 тыс. 923 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 184 — за последние сутки.

За весь период скончались 2666 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.