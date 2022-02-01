Москва, 1 февраля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В том, что экономическая мощь Китая усилилась, американцам некого винить, кроме самих себя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание директора ФБР Кристофера Рэя, который сказал, что ни одна другая страна не представляет более масштабной угрозы экономической безопасности США, чем Китай.

Iecs США и Китай

«Угрозу для американской экономики представляет не Китай, а сама американская экономика, завязанная на Китай, — сказал Колганов. — А точнее, те проблемы, с которыми она сталкивается. Американская экономика сама перевела значительную часть капиталов на китайские площадки. Сама инвестировала в китайскую промышленность, сама предоставляла Китаю технологии. Кое-что Китай воровал методом обратного инжиниринга. Американцы сами позволили Китаю стать тем, что он есть. Сами ему помогли. Сами утратили позиции в промышленном производстве на собственной территории. Так что здесь им некого винить, кроме самих себя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, совокупные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в Китае в 2021 году составили 2,44% от общего валового внутреннего продукта (ВВП).