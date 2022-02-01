Нальчик, , 13:00 — REGNUM В Кабардино-Балкарии под суд пойдет местная жительница, которая призывала к несоблюдению законов Российской Федерации. Для этой цели она даже создала организацию, из-за чего стала фигурантом уголовного дела, сообщили 1 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Суд Дарья Драй © ИА REGNUM

Как стало известно в рамках его расследования, в марте 2019 года обвиняемая создала некоммерческую организацию в форме общественного объединения, незарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц. Объявив себя её лидером, она призывала игнорировать законодательство Российской Федерации.

В июне 2019 года злоумышленница устроила дебош в здании мирового суда судебного участка №4 Прохладненского района. В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении она «стала высказывать различные доводы об отсутствии у судьи полномочий по проведению судебного заседания».

В СКР также сообщили о применении подозреваемой «физического насилия в отношении представителей власти, находившихся при исполнении свои должностных обязанностей по охране общественного порядка». По всем этим обвинениям женщина ответит в суде. За совершенные преступления ей грозит до трех лет лишения свободы.