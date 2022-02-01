Москва, 1 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Российская валюта начала февраль с дальнейшего восстановления, которое продолжается уже четвертую сессию подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Пара доллар/рубль впервые почти за неделю нарушила целостность уровня 77 руб. и коснулась зоны 76,80 руб., развивая техническую коррекцию от долгосрочных максимумов за пределами отметки 80 руб.

Давление на «россиянина» ослабло благодаря надеждам на спад геополитической напряженности. С этого фронта значимых заголовков сейчас не поступает, и это уже воспринимается участниками рынка как хорошая новость.

Повторение угроз страшных санкций со стороны Вашингтона уже не воспринимается так эмоционально и в основном игнорируется участниками рынка.

Кроме того, с 31 января доллар отступает на международной арене, сто служит подспорьем для рубля, как и дорогая нефть, которая находится на многолетних максимумах несмотря на перекупленность.

Однако это не означает, что сейчас наблюдается зарождение тенденции укрепления рубля, которому не даст расти геополитика. Напряженность и неопределенность на этом фронте будет сохраняться еще долго.

Новые обострения будут ударять по привлекательности рубля и российских активов в целом, хотя Россия уже неоднократно давала понять, что вовсе не планирует «вторгаться» в Украину.

В ближайшей перспективе пара доллар/рубль может попытаться скорректироваться еще глубже, но вряд ли эти попытки будут успешными.

Котировки близки к уровням, где игроки готовы возобновить покупки долларов, тем более что давление на американскую валюту на рынке Форекс обещает быть умеренным», — пояснил эксперт.

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