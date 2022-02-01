Москва, 1 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Бывший президент РФ Борис Ельцин навсегда оставил свой след в истории страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Ельцин

«Это очень крупная политическая фигура, которая навсегда оставила, собственно, свой след в истории нашей страны и занимает свое особенное место в истории нашей страны», — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле всё ещё работают «некоторые» ельцинские кадры.