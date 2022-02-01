Самара, 1 февраля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Заместителя директора Самарского областного медицинского информационно-аналитического центра обвинили в служебном подлоге. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба следственного комитета Следственного управления по Самарской области.

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Сообщается, что летом 2020 года при реализации в регионе нацпроекта в области здравоохранения подведомственные региональному профильному министерству учреждения, в том числе и Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр, осуществляли закупку оборудования для создания локально-вычислительной сети.

Для приемки итогов исполнения контрактов была создана комиссия, председателем которой являлся фигурант уголовного дела.

Отмечается, что в соответствии с условиями одного из контрактов, поставщик принял на себя обязательства по поставке оборудования для более чем 600 медорганизаций региона, цена контракта составила свыше 63 миллионов рублей. При этом обязательства поставщика включали в себя не только поставку оборудования, но и его монтаж, настройку, пуско-наладочные работы и тестирование.

Получателем итогов выполненных работ по условиям данного контракта являлся Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр.

По версии следствия, в конце 2020 года к фигуранту уголовного дела обратился руководитель организации-поставщика, который предоставил ему часть документов о выполненных обязательствах и сообщил, что выполнение условий контракта в полном объеме к обозначенному сроку не представляется возможным.

В материалах дела указано, что фигурант уголовного дела, который был председателем комиссии по приемке итогов исполнения контракта, дал указание подчиненным сотрудникам, которые не знали о частичном невыполнении поставщиком обязательств, подготовить заключение экспертизы по итогам поставки товара, на основании которого были составлены акты приемки-передачи оборудования и приемки-сдачи работ по его монтажу.

«Далее, обвиняемый поставил свою подпись в указанных документах, тем самым заверив заведомо ложный факт выполнения обязательств по контракту со стороны поставщика», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам служебного подлога. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.