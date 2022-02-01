Джакарта, , 12:57 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо признал, что получил ряд жалоб от иностранных граждан, которые прошли карантин по прибытию в Индонезию, сообщает CNN Indonesia.

Президент Индонезии Джоко Видодо (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

Глава государства поручил начальнику национальной полиции расследовать все инциденты. Президент попросил сотрудников использовать другой подход к работе из-за увеличения числа активных случаев COVID-19 в Индонезии.

Ранее министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно признался, что получил отчет об одном из туристов, у которого возникла проблема во время прохождения карантина в отеле Джакарты.

Украинский турист планировал провести отпуск на Бали. Однако в последний день карантина он получил положительный результат ПЦР-теста. Иностранца попросили повторить ПЦР-тест, так как результат может быть неверным.