Джакарта, 1 февраля 2022, 12:57 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо признал, что получил ряд жалоб от иностранных граждан, которые прошли карантин по прибытию в Индонезию, сообщает CNN Indonesia.

Президент Индонезии Джоко Видодо
Президент Индонезии Джоко Видодо
(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

Глава государства поручил начальнику национальной полиции расследовать все инциденты. Президент попросил сотрудников использовать другой подход к работе из-за увеличения числа активных случаев COVID-19 в Индонезии.

Ранее министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно признался, что получил отчет об одном из туристов, у которого возникла проблема во время прохождения карантина в отеле Джакарты.

Украинский турист планировал провести отпуск на Бали. Однако в последний день карантина он получил положительный результат ПЦР-теста. Иностранца попросили повторить ПЦР-тест, так как результат может быть неверным.