Пхеньян, 1 февраля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Глава МИД КНДР Ли Сон Гвон направил 1 февраля поздравительную телеграмму министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг КНДР

Согласно опубликованным данным, в телеграмме представитель Северной Кореи выразил надежду на расширение и развитие дружественных отношений, а также на тесное сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января глава северокорейского внешнеполитического ведомства направил поздравительные письма коллегам из Туркмении и Киргизии.

Читайте также: Глава МИД КНДР направил поздравительное письмо коллеге из Туркмении