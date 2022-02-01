Бейрут, , 12:58 — REGNUM В Бейруте прошла встреча президента Ливана Мишеля Ауна с министром иностранных дел Ватикана монсеньёром Полом Ричардом Галлахером. Об этом сообщает агентство Lebanon 24.

Папа Франциск Vatican.va

По данным журналистов, по итогам переговоров представитель Ватикана заявил о том, что в ближайшее время Папа Римский Франциск посетит Ливан с визитом.

«Папа Франциск всегда говорил, что Ливан был, есть и должен оставаться мирным регионом, и его послание состоит в том, чтобы ливанцы сохраняли терпимость, плюрализм, и чтобы Ливан оставался оазисом, где встречаются все секты и религии, ставя общественные интересы выше своих собственных. Папа Франциск заверил меня, что хотел бы вскоре посетить Ливан», — заявил Пол Галлахер.