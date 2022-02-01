Ижевск, , 12:51 — REGNUM В Удмуртии за неделю с 24 по 30 января за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 19 343 человека, в том числе 9990 детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Высокая температура

Среднереспубликанский показатель заболеваемости респираторными инфекциями составил 1271 на 100 тысяч населения. Наиболее высокий показатель зафиксирован в возрастной группе от трех до шести лет — 3050 случаев или 3678,1 на 100 тыс. населения.

Только в Ижевске ОРВИ заболели 11 116 человек или 57,5% от общего числа заболевших в республике, в их числе 5465 детей.

С начала эпидсезона в регионе зарегистрирован 291 лабораторно подтвержденный случай гриппа А и два случая гриппа В.

В течение указанной недели учебный процесс в связи с ростом заболеваемости был приостановлен полностью в 39 школах и восьми детских садах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии резко выросла нагрузка на учреждения амбулаторно-поликлинического звена, сообщал накануне минздрав республики. Наблюдается рост заболеваемости как ОРВИ, так и коронавирусом. Под наблюдением в амбулаторном режиме находятся около 16 тыс. жителей Удмуртии с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. На больничном листе находятся 453 врача и 723 средних медицинских работников первичного звена — 1176 медиков.

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