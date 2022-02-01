Ташкент, , 12:50 — REGNUM В 2022 году в Ташкенте намечено освоить в рамках 738 проектов инвестиции на 3,8 миллиарда долларов, в том числе 2 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Ташкент Dilshod Akbarov

«В этом году будет запущено 500 проектов и создано 27 тысяч новых рабочих мест», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что в текущем году экспорт товаров из Ташкента ожидается на уровне 1,4 миллиарда долларов, а к 2026 году показатель должен достичь 2,5 миллиарда долларов.