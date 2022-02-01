Буэнос-Айрес, 1 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Аргентинский депутат Массимо Киршнер подал в отставку с поста главы коалиции «Всеобщий фронт» (Frente de Todos) в Палате депутатов и выразил свое несогласие с недавним соглашением страны с Международным валютным фондом. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

В прошлую пятницу, 28 января, после двух лет диалога, Аргентина достигла договоренности с МВФ о рефинансировании долга, взятого экс-президентом Маурисио Макри, в размере почти 45 миллиардов долларов, что вызвало разногласия в некоторых секторах.

В своем заявлении сын вице-президента страны Кристины Фернандес и покойного экс-президента Нестора Киршнера сказал, что он не разделяет использованную стратегию и тем более результаты, достигнутые в переговорах с финансовым органом, «проведенных исключительно экономическим кабинетом и переговорной группой, которая отвечает и пользуется абсолютным доверием президента».