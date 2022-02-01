Тбилиси, 1 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Грузия в марте проведёт военные учения NATO — GEO EX 2022, в которых примут участие воинские подразделения из стран-участниц НАТО. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба минобороны Грузии.

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Сообщается, что представители стран, которые примут участие в учениях, обсудили планы предстоящих манёвров в ходе трёхдневной конференции по в Совместном центре обучения и оценки НАТО-Грузия.

«Учениями — от планировки до исполнительной фазы — будет руководить грузинская сторона», — отметили в минобороны.

Сообщается, что в Грузию прибудут представители 20 стран. На учениях в том числе планируется применить программное моделирование при планировании операции.

Стоит отметить, что это уже третьи учения в формате NATO — GEO EX. В июле 2021 года в Грузии и ряде других стран проходили совместные учения с армией США Agile Spirit.