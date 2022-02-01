Москва, 1 февраля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Российские туроператоры начали акцию по раннему бронированию туров в летний сезон 2022 года на Кипр. До конца апреля действуют скидки на туры от 10% до 25%, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

dimitrisvetsikas1969 Кипр

Планируется, что туристы полетят летом на Кипр из 12 российских городов. В этом списке Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Волгоград, Воронеж, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа.

Стоимость туров на семь ночей с вылетом в начале июня из Москвы начинаются от 60 тыс. рублей на двоих (отель 2*, полупансион). Многие отели Кипра сохранили цены на уровне 2020−2021 гг., но некоторые отельеры подняли цены на 3−5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, в июле 2021 года общий въездной турпоток на Кипр вырос на 358%, превысив 297 тыс. человек.

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