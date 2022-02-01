Ташкент, 1 февраля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили проекты, которые будут реализованы в городе Ташкенте. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

В частности, главе Узбекистана представлена информация о проведенном в столице изучении уровня жизни населения в разрезе махаллей (несколько кварталов).

«В мире широко применяется Индекс человеческого развития, в котором оцениваются такие показатели, как качество жизни, образованность и продолжительность жизни населения. Индекс примечателен тем, что созвучен с выдвинутой главой нашего государства идее «Во имя чести и достоинства человека», — говорится в сообщении пресс-службы.

В этой связи, отмечается в сообщении, подготовлено предложение о внедрении в городе Ташкенте Индекса человеческого достоинства.

«Для этого отобрано по одной махалле Чиланзарского, Учтепинского, Сергелийского и Юнусабадского районов, в них проведен опрос населения по 56 вопросам. Таким образом определено, какие сферы требуют наибольшего внимания и в чем ощущают потребность жители… Предложено охватить таким исследованием все махалли столицы и по итогам усилить работу в том или ином направлении», — говорится в сообщении пресс-службы.

Президент, в этой связи задал вопросы: какими будут критерии этого? Что будет достигнуто по истечении шести месяцев или к концу года?

«Поэтому нужна научно обоснованная система. Необходимо создать в хокимияте (мэрии) города аналитический центр по типу Ситуационного центра, создать программный продукт. Работать в разрезе махаллей непросто, мы берем на себя большую ответственность. Эта система должна показать, какая махалля, какая улица требуют внимания в первую очередь. Все меры должны основываться на учете мнения общественности, проводиться после утверждения местными кенгашами, организованно», — сказал президент.