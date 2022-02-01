Бейский район, Хакасия, , 12:45 — REGNUM В Хакасии глава Бейского района подозревается в превышении должностных полномочий при реализации денег, выделенных на строительство и благоустройство социального объекта. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовный кодекс Prokuror-kaluga.ru

Дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») возбуждено по материалам проверки, поступившим из полиции.

По версии следствия, в апреле 2021 года между администрацией Бейского района и подрядной организацией был заключён муниципальный контракт на строительство и благоустройство футбольного мини-поля в селе Бея. Срок исполнения работ — до 31 декабря 2021 года, стоимость — более 2 млн рублей.

Глава Бейского района знал о том, что подрядная организация не приступила к выполнению работ. Однако, по данным ведомства, он хотел «избежать негативной оценки своей деятельности за невыполнение муниципального контракта по строительству футбольного поля». Согласно контракту, оплата должна была производиться по факту выполнения работ. Но чиновник подписал справку о стоимости и приёмке выполненных работ. Подрядной организации перечислили более 1,3 млн рублей.

Бюджету Бейского района причинён материальный ущерб на общую сумму более 1,3 млн рублей. Футбольного мини-поля в селе Бея до сих пор нет.

Расследование уголовного дела продолжается.

Добавим, по данным администрации Бейского района, 12 апреля 2019 года в должность главы Бейского района вступил Иннокентий Стряпков.

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