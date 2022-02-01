Ярославль, , 12:45 — REGNUM Несостоявшийся заммэра Ярославля, бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Александр Асриянц является одним из свидетелей по делу о взятке директора ООО «Красноперекопский рынок» Лаши Латариа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на адвоката подсудимого.

Александр Асриянц City-yaroslavl.ru

1 февраля Кировский районный суд начал рассмотрение по существу уголовного дела, по которому директор ООО «Красноперекопский рынок» обвинялся в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Как ранее сообщало ИА REGNUM по версии следствия деньги могли предназначаться председателю КУМИ Валерии Мусатовой и директору АО «Ярославские энергосистемы» Евгению Клейнбурду. Уголовное дело было возбуждено 29 декабря 2020 года. Сегодня выяснилось, что в уголовном деле фигурирует и бывший председатель КУМИ Александр Асриянц, который уволился из мэрии в июне 2020 года. Как считает адвокат обвиняемого, он оказывал консультационные услуги ООО «Красноперекопский рынок».

«Ситуация такая — возник спор между администрацией, энергосистемами Ярославля и ООО «Красноперекопский рынок». Были долги, за эти долги наложили арест на недвижимость. И вот руководство этой организации, ООО, пыталась как-то решить. Была разработана пачка документов с участием бывшего председателя КУМИ города Ярославля, в его редакции. По его рекомендации их представили и в КУМИ, и в энергосистемы. Как свой вариант законного разрешения спора. И в конце концов директор ООО «Красноперекопский рынок», когда попытался оплатить услуги бывшего председателя КУМИ (он к этому времени уже был юристом, уволился, он не госслужащий, не муниципальный служащий), тот посчитал это взяткой. И документы, и консультировал — это всё в деле есть, подтверждается реально. Полтома документов, переписки. Которые он сам представил, сказал — вот это моя работа. Не то, что недопонимание, не совсем порядочность человеческая еще, он-то всё это прекрасно понимал», — заявил адвокат обвиняемого Гаджи Амиров.

Из решений арбитражного суда Ярославской области известно, что «Красноперекопский рынок» имеет длительную историю тяжб с КУМИ. Речь идет о стройке дома №21 по улице Менделеева. Еще в 2014 году было заключено мировое соглашение, по которому «Красноперекопский рынок» обязался предоставить городу 12 помещений-апартаментов на Менделеева. Мировое соглашение не исполнено. Адвокат Лаши Латариа признал, что именно разрешением давнего спора и занимался его подзащитный, привлекший к решению проблемы Асриянца.

«Они разрабатывали как лучше сделать — то ли вернуть все эти деньги и снять арест недвижимости, то ли передать эти апартаменты, кстати, эти апартаменты ещё до вступления в должность моего подзащитного, дважды или трижды предыдущий генеральный директор опусы в энергосистемы писал — заберите ваши апартаменты… Сумма долга, это общеизвестный факт, 17 миллионов 400 или 500 перед КУМИ с учётом процентов и с учётом процентов около 65 перед «Ярославскими энергосистемами», — пояснил Гаджи Амиров.

О других подробностях уголовного дела защитник говорить не стал, пояснив, что дал подписку о неразглашении. Сторона обвинения от комментариев отказалась.

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