Москва, 1 февраля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Кунцевский суд Москвы отказал в удовлетворении иска к телеведущей и блогеру Ксении Собчак, сообщает 1 февраля агентство «Москва».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

«В удовлетворении исковых требований отказано», — приводит СМИ слова представителя суда.

С иском о защите чести и достоинства обратилась основатель юридической фирмы «Троицкая и партнёры» Эльнара Троицкая. Поводом послужил сюжет Собчак о работе Петербургского экономического форума (ПМЭФ). В одном из эпизодов телеведущая поинтересовалась у юриста, на какую панель она пришла. Троицкая посчитала вопрос оскорбительным и обратилась в суд. Размер требований составлял 50 млн рублей.