Кабул, 1 февраля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Педиатр Малолай Рахим Файзи назначена директором специализированной больницы «Малолай» в афганской столице.

Yarregion.ru В больнице

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», это первая попытка правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначить женщину на должность чиновника — министерство здравоохранения назначило Малолай Рахим Файзи директором специализированной больницы «Малалай» в Кабуле.

Файзи окончила медицинский факультет в 1995 году, в 2004 году проходила стажировку в Детской больнице имени Ататюрка.

В 2007 году получила специализацию, с 2008 года пять лет была заведующей лечебными отделением в клинике IMC и три года работала в неонатальном отделении госпиталя «Ариана».

Позже Файзи участвовала в программе акушерства и гинекологии в больнице «Рабие Балхи» и приобрела вторую специальность в 2019 году.